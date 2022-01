Almuth Schult verlässt den VfL Wolfsburg im Sommer Stand: 31.01.2022 15:06 Uhr Torhüterin Almuth Schult wird den VfL Wolfsburg nach Ende der laufenden Saison verlassen. Dies gab der Club am Montag bekannt. Die 30-Jährige spielt fast zehn Jahre beim VfL und feierte große Erfolge.

Der Club hätte sie gern gehalten, doch Schult nahm Angebot zur Verlängerung ihres auslaufenden Vertrags nicht an. "Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich weiß, was ich an diesem Verein habe. Doch möchte ich mitten in der Saison nicht von Abschied sprechen, dafür ist im Sommer Zeit. Es sind noch so viele Spiele zu spielen, deshalb möchte ich mit allen im Verein für unseren Erfolg hart arbeiten und es genießen - so wie ich es jede Saison getan habe", sagte sie.

Ob die Keeperin ihre aktive Karriere beenden oder doch noch für einen anderen Club spielen wird, ist unklar. Schult ist seit 2020 Mutter von Zwillingen und hatte Ende des vergangenen Jahres erklärt, dass es für sie schwierig sei, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Sportchef Kellermann: Auf Verbleib von Schult gehofft

"Nach sehr vertrauensvollen und offenen Gesprächen über ihre Zukunft haben wir bis zuletzt gehofft, dass Almuth das ihr vorliegende Vertragsangebot annimmt und weiter für den VfL Wolfsburg aufläuft", so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen: "Gleichzeitig respektieren wir aber die Beweggründe, mit Blick auf ihre persönliche Situation einen anderen Weg einzuschlagen und uns nach neun erfolgreichen Jahren im Sommer zu verlassen."

13 große Titel mit dem VfL

Schult war 2013 vom SC 07 Bad Neuenahr nach Wolfsburg gewechselt und holte mit dem Club 13 große Titel. 2014 gewann sie mit den Niedersächsinnen die Champions League. Fünf Mal war sie deutsche Meisterin, sieben Mal Pokalsiegerin.

Die 30-Jährige wurde zudem 2013 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. Einen Namen machte sie sich abseits des Platzes als ARD-Expertin bei der Männer-EM 2021, sie ist zudem Mitgründerin der Initiative "Fußball kann mehr", die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball einsetzt.

