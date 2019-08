Stand: 06.08.2019 15:00 Uhr

96-Profi Prib: "Klavierspielen ist wie eine Therapie"

Er hatte schon ans Aufhören gedacht. Nach zwei Kreuzbandrissen mit zwei Operationen und fast zwei Jahren ohne Pflichtspiel lag Edgar Pribs Fußballerleben in Scherben. Erst seit Ende der vergangenen Saison kann der Mittelfeldspieler wieder für Hannover 96 auflaufen. Durch die schwere Zeit half ihm auch seine spät entdeckte zweite große Leidenschaft: das Klavierspielen. Vor drei Jahren hat er damit begonnen und spielt seither fast täglich bis zu zwei Stunden. Der 29-Jährige im NDR Interview über verborgene Talente und Fußballer-Klischees.

Edgar Prib, welchen Stellenwert hat das Klavierspielen in Ihrem Leben?

Prib: Seitdem ich Fußballprofi bin, habe ich ein bisschen etwas vermisst im Leben. Ich bin recht spät auf die Idee gekommen, ein Instrument anzufangen. Ich habe damals etwas zum Ausgleich gesucht. Den letzten Ausschlag hat meine Verlobte gegeben, weil sie sehr viel Klavierunterricht hatte. Wir haben dann erst einmal ein E-Piano gekauft, da hat sie mir ein bisschen was gezeigt, dazu kamen Youtube und eine App. Seitdem versuche ich, mir alles selbst beizubringen.

Wann haben Sie gemerkt, dass Klavierspielen das ist, was Ihnen neben dem Fußball etwas geben kann?

Prib: Ich habe es mit vielen Sachen probiert, mit Lesen zum Beispiel, was mich aber irgendwann gelangweilt hat. Dann hat mich meine Verlobte ein bisschen geärgert, weil sie mir nie vorspielen wollte. Sie hat sich immer ein bisschen geschämt. Dann habe ich gesagt, gut, dann lerne ich es jetzt selbst und spiel mir halt selber Sachen vor (lacht).

Sie sagen, Sie haben es sich selbst beigebracht. Würden Sie sagen, Sie sind ein Naturtalent?

Prib: Nein, es ist eigentlich viel Fleißarbeit gewesen. Ich habe über Youtube erfahren, dass man Stücke in kleine Teile aufsplitten, diese kleinen Passagen einstudieren und erst dann das ganze Stück durchspielen soll. Genau so habe ich es mir dann auch beigebracht. Am Anfang waren es nur zwei Takte, und dann ging es immer weiter. Dann kommt man schon aufs große Ganze.

Inwiefern war das Klavierspielen gerade in Ihrer Verletzungszeit etwas, woraus Sie auch Bestätigung gezogen haben?

Prib: Während der Verletzung war das Klavierspielen Gold wert, weil ich nach beiden OPs jeweils sechs, sieben, acht Wochen gar nichts machen konnte - einfach nur heilen und behandeln lassen. Da hatte ich sehr viel Zeit, auf dem Klavier zu üben und meine Gedanken zu beruhigen. Denn es ist schon ein harter Schlag, wenn man sein Leben lang Fußball spielen durfte und dann nicht mehr. Das habe ich mit dem Klavier sehr gut verarbeiten können, das hat mir wirklich sehr geholfen.

Ist es auch jetzt noch etwas, womit Sie abschalten können? Vielleicht auch etwas, um mit sportlichen Misserfolgen umzugehen? Welche Funktion übernimmt das Klavier im Moment?

Prib: Wenn ich einen schlechten Tag hatte, setze ich mich ans Klavier. Es ist wie eine Therapie - für mich zumindest. Auch wenn mal schlechte Phasen im Fußball sind: Wenn man ein schönes Stück spielt, dann ist man wie in einer anderen Welt, wie in Trance. Das beruhigt einfach unheimlich.

Hilft es Ihnen auch auf dem Platz?

Prib: Schon. Es ist ja kein Geheimnis, dass Klavierspielen das Gehirn trainiert. Allerdings war ich eh schon immer mit dem Kopf aktiv auf dem Platz. Deswegen kann ich auch keinen Unterschied feststellen (lacht).

Sie haben im Trainingslager etwas gespielt, Ihr Teamkollege Florent Muslija hat dazu gesungen. Spielen Sie ab und zu vor den Kollegen und was sagen die dazu?

Prib: Wir haben immer mal wieder ein Klavier in den Hotels in den Trainingslagern oder auch bei Auswärtsspielen. Wenn da zwei, drei Minuten Freizeit sind, dann setze ich mich schon mal hin und leg los. Viele sind dann sehr überrascht, da kriege ich schon ein bisschen Lob von den Jungs. Das ist dann am Ende dazu geworden, dass ich mit Flo Muslija auf einmal eine Aufnahme gestartet habe, die jetzt nicht perfekt war, aber die schon gezeigt hat, dass in uns Fußballern auch andere Menschen stecken.

Wundern sich die Menschen, wenn Sie erzählen, dass Sie Fußballprofi sind und Klavier spielen? Nach dem Motto: Ihr sitzt doch alle immer nur an der Playstation in der Freizeit…

Prib: Das tue ich auch, aber das Klavierspielen ist schon auch mit dabei. Ja, manche sind schon sehr überrascht, weil sie nicht damit rechnen und weil zu viele vom Fußballer-Klischee eingenommen sind.

Inwieweit hat Sie das Hobby Klavierspielen verändert?

Prib: Es hat mich viel ruhiger gemacht, reifer und einfach entspannter. Das will ich nicht mehr missen. Deswegen versuche ich es, so oft es geht. Manchmal ist man kaputt, manchmal ist man auch genervt, wenn ein Stück nicht ganz so funktioniert. Das ist wie im Sport auch: Wenn mal etwas nicht funktioniert, dann hat man erst einmal keine große Lust mehr darauf. Aber es beeinflusst mein Leben schon.

Das Interview führte Tabea Kunze, NDR Hörfunk

