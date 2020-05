Stand: 10.05.2020 19:28 Uhr

96-Boss Kind: "Die Tabelle wird verzerrt"

Die positiven Corona-Befunde beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden werfen auch Fragen nach der Chancengleichheit und einer möglichen Wettbewerbsverzerrung auf. Wie soll Dynamo nach 14 Tagen kompletter Trainingspause in vernünftige Form kommen? Wann ist es überhaupt zumutbar, die Mannschaft wieder in einem Punktspiel antreten zu lassen? Betroffen sind auch die Gegner der Sachsen: Spielausfälle werden zu englischen Wochen und einer höheren Belastung führen. Martin Kind, Hauptgesellschafter bei Hannover 96, betonte im NDR Interview: "Die Tabelle wird verzerrt." 96 wäre am kommenden Sonntag Gegner von Dynamo gewesen, die Partie wird nun verschoben.

Zweifel an Entscheidung des Dresdner Gesundheitsamts

Die positiven Tests sind ein herber Rückschlag für den deutschen Profi-Fußball auf dem Weg, die Saison irgendwie noch zu Ende zu bringen. "Als ich gestern die Nachricht erhalten habe, war ich fast schockiert, mindestens aber irritiert", sagte Kind, der anmerkte: "Die Frage ist, warum das Dresdner Gesundheitsamt bei einem wahrscheinlich vergleichbaren Vorfall eine andere Entscheidung getroffen hat als das Kölner die Tage zuvor."

Beim 1. FC Köln waren zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet worden. Außer dem betroffenen Trio musste niemand in Quarantäne. Allerdings trainierten die Rheinländer zu diesem Zeitpunkt noch in Kleingruppen, während sich Dresden bereits wieder im Mannschaftstraining befand.

DFL wird Zweitligisten kontaktieren

Wenige Tage nach der Erlaubnis, mit Geisterspielen fortzufahren, gibt es für die Deutsche Fußball Liga (DFL) erhöhten Redebedarf. "Wir werden in der nächsten Woche mit der gesamten Zweiten Liga sprechen", kündigte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Sonnabend im ZDF-"Sportstudio" an. Gleichzeitig betonte er: "Ich interpretiere das nicht als Rückschlag. Mir war völlig klar, dass das jederzeit passieren kann. Wir stehen am Anfang des Wiedereintritts. Wenn Dresden 14 Tage in Quarantäne geht, ist das kein Grund, die gesamte Saison infrage zu stellen. Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne."

Was passiert bei weiteren positiven Tests?

Die Pläne sehen vor, dass die Saison am 30. Juni beendet sein soll, weil dann die Verträge für die aktuelle Spielzeit ebenfalls enden. Doch was passiert, wenn es weitere Positivtests auf Corona gibt? Sobald der Ball wieder rollt, wären dann bei einem positiven Test schnell zwei komplette Mannschaften involviert. Seifert räumte ein, dass ab einer bestimmten Zahl verschobener Spiele der Zeitplan nicht mehr einzuhalten ist. "Klar ist, es gibt sicherlich eine Größe, dann ist das irgendwann nicht mehr machbar."

Kind bringt Saisonverlängerung ins Spiel

Kind bringt deshalb eine Verlängerung der Saison ins Spiel. "Wir können nach hinten ja schon noch weiterschieben", so der Unternehmer, der sich aber Seiferts Einschätzung anschloss, dass irgendwann ein Punkt erreicht wäre, an dem auch über einen Abbruch nachgedacht werden müsse. "Für uns würde es nicht sehr viel bedeuten, weil wir dann hoffentlich auf einem sicheren Tabellenplatz stehen. Dann hätten wir wenigstens Planungssicherheit für die neue Saison."

Die Hoffnung auf ein Ende mit (großem) Schrecken ist im deutschen Profi-Fußball jedoch noch nicht gestorben. Doch überraschen dürfte es niemanden mehr, wenn erstmals in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eine Spielzeit abgebrochen wird. Und selbst wenn es gelänge, die ausstehenden Partien noch über die Bühne zu bringen, sind Zweifel an der Fairness und Chancengleichheit angebracht.

