Stand: 09.05.2020 20:01 Uhr

Corona: Hannovers Gegner kann nicht antreten

Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann nicht wie vorgesehen am 17. Mai (13.30 Uhr) den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Beim Gegner Dynamo Dresden ist der gesamte Kader sowie Trainer- und Betreuerstab nach zwei weiteren positiven Coronafällen vom zuständigen Gesundheitsamt in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne geschickt worden und kann daher nicht in der niedersächsischen Landeshauptstadt antreten.

Insgesamt drei positive Befunde bei den Dresdnern

Die beiden neuen Coronafälle sind das Ergebnis der dritten Testreihe bei Dynamo. Im Rahmen des ersten Durchgangs war das Virus bei einem Dresdner Profi nachgewiesen worden, dieser befindet sich seit dem 3. Mai in Quarantäne. Bei der zweiten Testreihe (4. Mai) gab es keinen positiven Fall. "Wir stehen im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der DFL, um alle weiteren Schritte abzustimmen. Fakt ist, dass wir in den kommenden 14 Tagen weder trainieren noch am Spielbetrieb teilnehmen können", sagte Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

DFL prüft Neu-Ansetzungen

Dresden ist der erste Club aus den beiden Profiligen, der schon vor dem geplanten Wiederbeginn zu dieser drastischen Maßnahme greifen muss. Welche Auswirkungen das auf den geplanten Spielbetrieb der Deutschen Fußball Liga hat, ist noch offen. "Wir werden zu Beginn der kommenden Woche das weitere Vorgehen mit Blick auf die Ansetzungen festlegen", teilte ein DFL-Sprecher mit. Es ist überdeutlich, wie fragil das Gebilde ist: Weitere Verschiebungen sind wahrscheinlich - schließlich darf das aktuelle Tabellenschlusslicht Dresden nicht trainieren und müsste damit "kalt" in den Wettbewerb starten.

Viel Spielraum hat die DFL aber nicht, wenn die Saison wie geplant bis zum 30. Juni beendet werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.05.2020 | 23:03 Uhr