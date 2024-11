Als St. Pauli erstmals die Bayern besiegte Stand: 29.05.2012 19:45 Uhr Am 2. März 1991 siegte der FC St. Pauli erstmals gegen den FC Bayern München. EIne Siegchance hatte den Hamburgern vor der Partie niemand eingeräumt, doch Ralf Sievers schießt den Außenseiter zum Sieg.

Vor der Partie hätte wohl kaum jemand auf St. Pauli gewettet. Nach einer schwachen Vorrunde hat sich der Club von Coach Helmut Schulte getrennt und Horst Wohlers verpflichtet. Seinen Einstand gibt der neue Trainer ausgerechnet beim Bundesliga-Spitzenreiter. Für Wohlers und den FC St. Pauli wird es allerdings ein denkwürdiges Debüt. In der 43. Minute setzt sich Stürmer Ivo Knoflicek gegen die Bayern-Spieler Stefan Reuter und Stefan Effenberg durch. Dann bedient der Tscheche Sievers. Und der Routinier, Spitzname "Colt", lässt Raimond Aumann im Münchner Tor keine Chance und trifft vor gerade einmal 15.000 Zuschauern im Olympiastadion zum 1:0.

Sievers' langer Sprint ins Glück

"Ich sah, dass Ivo lange mit der Pille lief und hatte gehofft, dass er sie zu mir rüberpasst. Ich war in unserer Hälfte gestartet und bereits ziemlich lange unterwegs. Meine einzige Angst war, dass mir die Beine versagen", erinnerte sich Sievers Jahre später im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" an seinen historischen Treffer. Sie versagen aber nicht. "Mit letzter Kraft" schiebt der Angreifer das Leder ins lange Eck. Die Lorbeeren für den Sieg bei den übermächtigen Bayern will Sievers allerdings nicht für sich alleine in Anspruch nehmen. Denn an diesem Nachmittag ist St. Paulis Keeper Volker Ippig eine Klasse für sich. "Die Bayern haben gedrückt ohne Ende, erspielten sich zahlreiche Chancen. Aber Volker hat gehalten wie ein Teufel. Der hat uns das Ding gerettet", betont Sievers. Der erste Bundesliga-Sieg gegen die Bayern bringt den Kiez-Kickern allerdings kein Glück. Am Ende der Saison steigen die Hamburger ab.

Das Spiel im Stenogramm:

Bayern München - FC St. Pauli 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Sievers (43.)

Zuschauer: 15.000

München: Aumann - Augenthaler - Grahammer (46. Schwabl), Kohler - Reuter, Effenberg, Thon, Bender (72. Ziege), Pflügler - Wohlfarth, Laudrup

St. Pauli: Ippig - Kocian - Trulsen, Schlindwein - Sievers, Gronau, Knäbel, Zander, Hollerbach (67. Dammann) - Golke, Knoflicek

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.03.2011 | 12:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FC St. Pauli