Sendedatum: 30.06.2011 10:25 Uhr Drama in der Relegation - St. Pauli steigt 1991 ab

St. Pauli belegt in der Bundesliga-Saison 1990/91 Tabellen-Platz 16 und muss in die Relegationsspiele gegen die Stuttgarter Kickers. Die erste Partie am Millerntor endet trotz drückender Überlegenheit der Hamburger 1:1.

Im Rückspiel liegt St. Pauli schnell mit 0:1 zurück und muss zudem nach einer Roten Karte gegen Dirk Zander in Unterzahl spielen. Andre Golke gelingt dennoch der Ausgleich, sodass eine dritte Begegnung über Auf- und Abstieg entscheiden muss.

Im Parkstadion von Gelsenkirchen treffen am 29. Juni 1991 St. Pauli und die Kickers aufeinander. Mehr als 10.000 Fans begleiten die Hamburger. Außenseiter Stuttgart ist die bessere Elf und gewinnt verdient mit 3:1. "Für uns war das eine bittere und unerwartete Niederlage", sagt St.-Pauli-Coach Horst Wohlers. Bei den Hamburger Fans fließen nach dem Abpfiff Tränen, ihr Team muss zurück in die Zweite Bundesliga.

Die Partie im Stenogramm:

FC St. Pauli - Stuttgarter Kickers 1:3 (1:2)

Tore: 1:0 Vollmer (24.), 2:0 Cayasso (36.), 2:1 Knäbel (38.), 3:1 Fengler (42.)

Zuschauer: 18.000 (in Gelsenkirchen)

St. Pauli: Ippig - Olck (56. Gronau) - Trulsen, Schlindwein - Sievers, Knäbel, Dammann, Golke, Hollerbach - Ottens (46. Manzi), Knoflicek

Stuttgarter Kickers: Brasas - Wolf - Imhof, Ritter, Novodomsky - Fengler, Schwartz, Tattermusch (76. Stadler), Cayasso (80. Moutas) - Vollmer, Marin

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.06.2011 | 10:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FC St. Pauli