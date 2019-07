Stand: 20.07.2019 19:41 Uhr

4:2 - Eintracht siegt nach Spektakel in Magdeburg von Thomas Luerweg, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat in der Dritten Liga einen Auftakt nach Maß hingelegt: Das Team des neuen Cheftrainers Christian Flüthmann siegte am Sonnabend in einem mitreißenden und turbulenten Spiel beim 1. FC Magdeburg mit 4:2 (3:1). "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Das gibt Selbstvertrauen", freute sich Verteidiger Benjamin Kessel. Die Niedersachsen überzeugten besonders in der ersten Hälfte in der Offensive. Insgesamt ragten Dreifachtorschütze Martin Kobylanski und Marcel Bär (zwei Vorlagen, ein Tor) heraus. Bitter war die Auswechslung von Torhüter Jasmin Fejzic wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung. Er hatte sich bei einer missglückten Abwehraktion eines Mitspielers verletzt. Danach geriet der Sieg noch in Gefahr.

Magdeburg - Braunschweig: Die Tore 20.07.2019 17:45 Uhr Eintracht Braunschweig hat einen überzeugenden Sieg in Magdeburg gefeiert. Alle Treffer der Partie sowie der Platzverweis für FCM-Profi Rother im Video.







4,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Turbulente Startphase

1.Spieltag, 20.07.2019 17:45 Uhr 1.FC Magdeburg 2 Braunschweig 4 Tore: 0: 1 Kobylanski (7.) 1 :1 S. Bertram (11.) 1: 2 Kobylanski (18.) 1: 3 Bär (32.) 2 :3 Beck (51.) 2: 4 Kobylanski (90. +6)

1.FC Magdeburg: Brunst - T. Chahed (72. Ernst), Rother, Tob. Müller, Perthel - Gjasula (87. Harant), Preißinger - Costly, Kvesic, S. Bertram (72. Osei Kwadwo) - Beck

Braunschweig: Fejzic (54. Marcel Engelhardt) - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig (73. Wiebe), Pfitzner - Bär, Kobylanski, Putaro (46. Feigenspan) - Proschwitz

Zuschauer: 16102



Weitere Daten zum Spiel Brunst - T. Chahed (72. Ernst), Rother, Tob. Müller, Perthel - Gjasula (87. Harant), Preißinger - Costly, Kvesic, S. Bertram (72. Osei Kwadwo) - BeckFejzic (54. Marcel Engelhardt) - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig (73. Wiebe), Pfitzner - Bär, Kobylanski, Putaro (46. Feigenspan) - Proschwitz16102

Flüthmann setzte in seiner Startelf zwei Neuzugänge ein, den vom SV Meppen gekommenen Stürmer Nick Proschwitz und Kobylanski als Spielgestalter (von Preußen Münster). Es waren gerade mal sechs Minuten gespielt, da zeigte der 25-Jährige, warum er der Wunschspieler seines Coaches war. Bär setzte Kobylanski mit einem langen Ball in den Strafraum mustergültig in Szene und der vollstreckte eiskalt - 1:0! Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: FCM-Stürmer Christian Beck erlief einen katastrophalen Rückpass von Robin Becker und bediente Sören Bertram. Der brachte den Ball mit etwas Glück zum Ausgleich an Fejzic vorbei (12.).

Kobylanski und Bär treffen

Nur sechs Minuten später stellte eine weitere Kombination Bär/Kobylanski den alten Abstand wieder her: Diesmal schlug Bär eine Flanke von rechts scharf in den Strafraum und Kobylanski ließ aus elf Metern dem Magdeburger Schlussmann Alexander Brunst mit einem perfekten Kopfball keine Chance. Die Eintracht blieb danach weiter im Vorwärtsgang und mit nahezu jeder Offensivaktion gefährlich. Ein weiter Abschlag von Fejzic wurde schließlich zur nächsten Torvorlage: Bär lief in den FCM-Strafraum und weil Brunst zu zögerlich herauslief, konnte er den Ball per Kopf zum 3:1 im Tor unterbringen (32.). Ein ganz starker Auftritt der Eintracht. Die Führung zur Pause ging auch in der Höhe in Ordnung.

Fejzic verletzt sich beim Gegentor - Kobylanski zum Dritten

Ähnlich kurios - und wie das 3:1 nach einem Fehler - fiel kurz nach dem Wechsel der Anschlusstreffer: Fejzic sprang am Fünfmeterraum hoch, um eine harmlose Flanke von der linken Seite zu fangen. Dabei wurde er von seinem Mitspieler Steffen Nkansah unterlaufen, geriet aus der Balance und ließ beim Sturz den Ball fallen. Beck schob locker zum 2:3 ein (51.). Fejzic wurde mit einer Trage vom Platz und wenig später zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Für ihn kam Marcel Engelhardt. Der Treffer gab Magdeburg Auftrieb, die Hausherren drängten auf den Ausgleich. Doch meist fiel ihnen wenig ein, außer mit hohen Bällen Beck zu suchen.

Kurz vor dem Ende sahen Björn Rother und Co-Trainer Silvio Bankert auf Magdeburger Seite die Rote Karte. Die Eintracht bewahrte hingegen kühlen Kopf und Kobylanski machte mit seinem 4:2 den Deckel auf ein Fußball-Spektakel (90.+6).

Dieses Thema im Programm: Sportschau | 20.07.2019 | 17:30 Uhr