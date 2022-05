3:0 - Holstein Kiel schlägt Nürnberg klar Stand: 08.05.2022 15:19 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg gefeiert. Gegen den 1. FC Nürnberg, der bis vergangene Woche noch im Aufstiegsrennen mitgemischt hatte, gab es am Sonntag einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg.

von Johannes Freytag

Steven Skrzybski, Julian Korb und Lewis Holtby waren die Torschützen in einer sportlich für beide Mannschaften bedeutungslosen Partie. Während die Schleswig-Holsteiner durch ihren zwölften Saisonsieg Platz neun verteidigten, rutschte Nürnberg auf Rang sieben ab. Am letzten Spieltag gastiert die KSV beim SV Sandhausen.

Nürnberg bemüht, Kiel effizient

Die Kieler Fans unter den 10.000 Zuschauenden im Holstein-Stadion fanden bei bestem Fußballwetter schnell Gefallen an dem, was die "Störche" zeigten. Finn Porath scheiterte an Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia (7.), Kwasi-Okyere Wriedt traf nur den Pfosten (9.). Wenig später durfte der KSV-Anhang aber erstmals jubeln: Wriedt luchste Tom Krauß den Ball ab, bediente Holtby, der sogleich auf Skrzybski weiterleitete - gegen dessen Schuss von der Strafraumlinie hatte Mathenia keine Chance (14.).

Nürnberg bemühte sich zwar, fand aber kaum Lücken in der Kieler Defensive. Lediglich einmal wurde Nikola Dovedan im Sechzehner sträflich alleine gelassen, köpfte aber aus sieben Metern über das Tor (20.). Besser machten es auf der anderen Seite die Gastgeber: Holtbys Heber auf die linke Strafraumseite flankte Fabian Reese direkt zum Elfmeterpunkt, wo Korb nur noch zum 2:0 einschieben musste (41.).

Holtby macht alles klar

Auch im zweiten Durchgang hatten die Kieler alles im Griff. Wieder flankte Reese von der linken Seite, diesmal scheiterte Skrzybski allerdings - sein erster Schuss wurde geblockt, der zweite ging neben das Gehäuse (55.). Aber die "Störche" hatten ja Holtby. Der frühere HSV-Profi, der bereits an den ersten beiden Toren beteiligt war, traf diesmal selbst: Ausgangspunkt war erneut Reese, dessen Hereingabe Skrzybski auf Holtby quer legte - der Mittelfeldmann traf per Vollspann ins kurze Eck (63.).

Die Partie war entschieden, und KSV-Trainer Marcel Rapp wechselte sein Team munter durch: Unter anderem gingen Holtby und Reese unter dem donnernden Applaus der Fans vom Platz, Youngster Lucas Wolf durfte sein Zweitliga-Debüt feiern. Am Spielverlauf änderte sich jedoch nichts mehr. Patrick Erras vergab das mögliche 4:0 (78.), Enrico Valentini auf der Gegenseite den Nürnberger Ehrentreffer (82.).

33.Spieltag, 08.05.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 3 1.FC Nürnberg 0 Tore: 1 :0 Skrzybski (14.) 2 :0 Korb (41.) 3 :0 Holtby (63.)

Holstein Kiel: Gelios - S. Lorenz, Thesker, van den Bergh (61. Neumann) - Korb (83. Kirkeskov), Mühling, Holtby (72. Wolf), Reese (72. Sterner) - Porath (61. Erras) - Skrzybski, Wriedt

1.FC Nürnberg: Mathenia - Fischer (72. Valentini), C. Schindler, F. Hübner, Handwerker - Krauß (46. Tempelmann), Nürnberger - Dovedan (60. Köpke), Möller Daehli (72. Suver), Schleimer - Shuranov (46. Schäffler)

Zuschauer:



