3. Liga: VfB Lübeck empfängt Spitzenreiter Dresden - live bei NDR.de Stand: 15.09.2023 15:23 Uhr Mit Dynamo Dresden, Spitzenreiter und Aufstiegsaspirant der 3. Liga, empfängt der VfB Lübeck am Sonnabend einen Top-Gegner. Der Sportclub überträgt die Partie im TV und bei NDR.de live.

Fünf Siege, nur eine Niederlage gegen Zweitligaabsteiger Sandhausen: Dynamo Dresden ist bärenstark in die Drittligasaison gestartet und hat seine Ansprüche auf die Rückkehr in die 2. Liga untermauert. Aufsteiger Lübeck wiederum hatte mit dem 0:3 in Ulm und dem Aus im Landespokal ausgerechnet gegen Phoenix Lübeck zuletzt Rückschläge zu verdauen.

"Nun können wir am spielfreien Wochenende Kräfte sammeln und müssen aus dem Spiel unsere Lehren ziehen", hatte Sportdirektor Sebastian Harms nach der Derby-Pokalpleite gesagt, bei dem Trainer Lukas Pfeiffer 14 Profis verletzt oder krank nicht zur Verfügung standen.

Weitere Informationen VfB Lübeck: Stressige Tage für Trainer Pfeiffer Der Coach des Fußball-Drittligisten muss nicht nur die sportliche Delle seines Teams bewältigen, sondern büffelt nebenbei auch für die A-Lizenz. mehr

Dresden-Trainer Anfang: "Schwieriges Spiel für uns"

Das wird gegen Dresden vermutlich wieder besser aussehen. Ohnehin wird Dynamo-Trainer Markus Anfang den Lübeckern nicht den Gefallen, sie zu unterschätzen. "Das wird ein schwieriges Spiel für uns", sagte der ehemalige Coach des SV Werder Bremen. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sowohl lange Bälle spielt, aber das Spiel auch von hinten aufbauen kann."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.09.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfB Lübeck