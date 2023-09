0:3 beim SSV Ulm - VfB Lübeck kassiert erste Saisonniederlage Stand: 02.09.2023 16:02 Uhr Der VfB Lübeck hat am Sonnabend in der Dritten Liga erstmals in dieser Saison verloren. Bei Mitaufsteiger SSV Ulm gab es eine verdiente 0:3 (0:0)-Niederlage.

von Sebastian Ragoß

Das erste Profi-Duell der beiden Aufsteiger begann für die Gäste denkbar ungünstig: Florian Egerer ging ungeschickt in den Zweikampf mit Philipp Maier und verursachte so einen Elfmeter. Doch VfB-Keeper Philipp Klewin parierte den schlecht geschossenen Strafstoß von Johannes Reichert (6.).

Die vergebene Großchance brachte Ulm nicht aus dem Konzept. Der ehemalige Bundesligist blieb die tonangebende Mannschaft und hatte durch Max Brandts Fernschuss die nächste Chance: Wieder war Klewin zur Stelle und parierte (12.).

Der VfB blieb in der Offensive harmlos und strahlte - wenn überhaupt - nur bei Standards ein wenig Gefahr aus. Weil die Ulmer nach einer guten halben Stunde die Mega-Chance zur Führung ungenutzt ließen, ging es mit einem für die Gäste glücklichen 0:0 in die Pause. Nach Maiers Vorlage war Klewin bereits geschlagen, doch Lucas Röser schoss aus fünf Metern so unplatziert, dass Morten Rüdiger auf der Linie klären konnte (32.).

Ulm mit Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten

Fußballerische Highlights blieben auch in der zweiten Hälfte die Ausnahme. Lübeck verbuchte aber zumindest den ersten guten Torschuss: Tarik Gözüsirin prüfte mit einem Freistoß SSV-Schlussmann Christian Ortag (50.).

Das bessere Team waren aber weiterhin die Ulmer, die auf die Führung drängten. Leonardo Scienza hatte Pech, als er per Kopf den Pfosten traf (69.). Doch nur Sekunden später lag der Ball im Lübecker Tor. Dennis Chessa schloss eine starke Einzelleistung überlegt ab – 1:0 in der 70. Minute. Und Ulm legte nach: Leo Scienza traf mit einem sehenswerten Distanzschuss (75.).

Dem VfB fehlten die Kraft und die spielerischen Mittel, um die Partie noch einmal spannend zu machen. So verließ die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer zum ersten Mal in dieser Saison den Platz als Verlierer. Chessa erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:0.

5.Spieltag, 02.09.2023 14:00 Uhr SSV Ulm 3 VfB Lübeck 0 Tore: 1 :0 Chessa (70.) 2 :0 Scienza (75.) 3 :0 Chessa (90. +5)

SSV Ulm: Ortag - Gaal, Reichert, Geyer - Allgeier, Maier (38. Ahrend), Brandt, Rösch (85. L. Stoll) - Scienza (85. Rühle), Röser (65. Higl), Jann (65. Chessa)

VfB Lübeck: Klewin - Rüdiger (46. Reddemann), Egerer, Löhden, Sommer - U. Taffertshofer (57. Breier), Boland, Velasco (76. Thiel), Gözüsirin, Farrona Pulido (56. Schneider) - Akono (80. Facklam)

Zuschauer: 10000



