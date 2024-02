2:2 bei Hansa Rostock - HSV nur remis in Spiel eins nach Walter Stand: 17.02.2024 15:03 Uhr Der HSV ist im Nordduell bei Hansa Rostock in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Tim Walter nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus gekommen. Das Team von Interimstrainer Merlin Polzin enttäuschte über weite Strecken der Partie, die abstiegsbedrohten Mecklenburger verdienten sich den Punkt redlich.

von Tobias Knaack

Die Hamburger zeigten sich in der kampfbetonten Partie im Ostseestadion nur in Hälfte eins defensiv verbessert und gingen durch eine schöne Einzelleistung von Jean-Luc Dompé in Führung (34.). Spielerisch aber blieb vieles Stückwerk. Im zweiten Abschnitt zwei stresste Hansa die Gäste aber mit aggressivem Pressing und Zweikampfhärte deutlich mehr und gewann immer mehr die Oberhand, Juan-José Perea erzielte den Ausgleich (50.).

Schlussphase mit zwei Treffern

Neuzugang Sveinn Gudjohnsen brachte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic (82.) sogar in Führung, doch Robert Glatzel rettete den Hamburgern wenig später immerhin einen Zähler (86.). Ein Treffer, der die Rostocker erhitzte, weil Janik Bachmann in der Entstehung nach einem Befreiungsschlag liegen geblieben war, der HSV aber weiterspielte.

Die abstiegsbedrohten Mecklenburger waren dem Sieg insgesamt näher als der Aufstiegsaspirant, der durch das Unentschieden weiter Boden auf Holstein Kiel verloren hat, das parallel 4:0 in Paderborn gewann. In der Tabelle hat der HSV nun bereits vier Zähler Rückstand auf die "Störche".

HSV und Hansa treten weiter auf der Stelle

Entsprechend enttäuscht über den eigenen Auftritt zeigte sich Kapitän Ludovit Reis: "Wir sind hier hingefahren, um zu gewinnen - und das haben wir nicht geschafft." Der Niederländer beklagte vor allem das fahrige Spiel des Teams: "Vor allem in der 2. Halbzeit war das zu wenig, fast jeder zweite Ball ging an die Rostocker."

Die treten trotz des couragierten Auftritts mit nun 22 Zählern im Tabellenkeller weiter auf der Stelle.

HSV-Vorsängerpodest vor dem Ostseestadion abgelegt

Viel Aufregung auf dem Rasen, viel Aufregung allerdings auch schon vor dem brisanten Nordduell: Rostocker Anhänger entwendeten - mumaßlich im Rahmen des Europa-League-Spiels von Schachtar Donezk am vergangenen Donnerstag - ein Podest der HSV-Vorsänger aus dem Volksparkstadion. Das Podest, das aus Sicherheitsgründen für das internationale Spiel hatte abgebaut werden müssen und eingelagert war, tauchte am Sonnabend vor dem Ostseestadion auf - dazu ein Spruchband im Rostocker Block.

Unterbrechung nach zehn Minuten

Hansa versuchte den HSV gleich zu Beginn mit hohem Pressing zu stressen. Die Hamburger aber waren - anders als zuletzt beim wilden 3:4 zu Hause gegen Hannover 96 - von Beginn an auf der Höhe. Glatzel hatte nach schönem Doppelpass mit Ignace van der Brempt eine Halbchance, scheiterte aber an Kolke (9.).

Danach war die Partie kurz unterbrochen: Rostocker Anhänger schickten aus Protest gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) ferngesteuerte Autos mit Rauchtöpfen auf den Rasen. Zudem tauchte ein Fadenkreuz-Plakat auf, das mutmaßlich Alexander Dibelius vom möglichen Investor CVC zeigte. Das Banner verschwand nach kurzer Zeit wieder.

Dompé durchbricht die Langeweile

Es folgten 24 Minuten gepflegte Langeweile, bis Dompé mit einer starken Einzelleistung die Gästeführung besorgte: Über Umwege landete der Ball am linken Strafraum-Eck beim Franzosen, der Felix Ruschke mit einem Übersteiger aussteigen ließ und den Ball gedankenschnell mit der Pike vorbei an Kolke spitzelte.

Ruschke (45.+3) und Janik Bachmann (45.+5) probierten es auf der Gegenseite, konnten Matheo Raab, der erneut den Vorzug vor Daniel Heuer Fernandes im Hamburger Tor erhielt, aber nicht ernsthaft in Gefahr bringen. So blieb Dompés Geistesblitz das einzige Highlight einer kampfbetonten, schwachen ersten Hälfte.

Perea gleicht aus - Hansa vergibt Chancen

Das Bild änderte sich direkt nach Wiederanpfiff: Zunächst ließen Junior Brumado für Hansa (47.) und Immanuel Pherai für den HSV (50.) beste Chancen aus. Im direkten Gegenzug nach der Gelegenheit des Niederländers aber schlugen die Gastgeber zu. Svante Ingelsson flankte von der linken Seite und Perea brauchte nur noch einzuköpfen.

Die Rostocker waren jetzt die spielbestimmende Mannschaft: Wie zu Beginn der Partie setzten sie die Hamburger früh unter Druck - und die machten Fehler. Perea hatte zwei Halbchancen (58. und 68.), die beste Gelegenheit hatte Kevin Schumacher, scheiterte mit seinem Versuch aber am stark reagierenden Raab (71.). Auf der Gegenseite verpasste Glatzel das 2:1 für die Gäste.

Gudjohnsen bringt Hansa in Führung, Glatzel gleicht aus

Es war der Auftakt für eine wilde Schlussphase: Erst brachte der eingewechselte Gudjohnsen Hansa in Führung, weil der ebenfalls eingewechselte Ransford Königsdörffer einen zu kurzen Rückpass spielte, der Rostocker Neuzugang sich den Ball schnappte, Raab umkurvte und einschob. Der HSV war schlecht, aber auch noch nicht geschlagen: Pherai flankte auf Glatzel, der sich am zweiten Pfosten geschickt löste und einköpfte.

Es gab acht Minuten Nachspielzeit und noch Chancen hüben wie drüben. Doch da Ingelsson (90.+1), van der Brempt (90.+4) und Dennis Dressel (90.+8) ihre Gelegenheiten ausließen, blieb es beim 2:2 - und einer Punkteteilung, die keinem der Nordrivalen wirklich weiterhilft.

22.Spieltag, 17.02.2024 13:00 Uhr Hansa Rostock 2 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Dompé (34.) 1 :1 Perea (50.) 2 :1 Gudjohnsen (82.) 2: 2 Glatzel (86.)

Hansa Rostock: Kolke - Ruschke (46. J. Lang), Hüsing, Roßbach, Schumacher - Fröling (72. C. Kinsombi), Dressel, Bachmann (90.+2 Singh), Ingelsson (90.+2 Rhein) - Perea (81. Gudjohnsen), Junior Brumado

Hamburger SV: Raab - Van der Brempt, Ramos, Ambrosius (88. Schonlau), Muheim (49. Katterbach) - Meffert (88. Németh) - Pherai (88. Suhonen), L. Reis - Jatta (71. Königsdörffer), Glatzel, Dompé

Zuschauer: 27500 (ausverkauft)



