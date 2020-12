2:1 - HSV feiert in Karlsruhe dritten Sieg in Folge Stand: 21.12.2020 22:22 Uhr Der HSV hat beim Karlsruher SC einen verdienten 2:1 (1:1)-Sieg gefeiert. Der Hamburger Fußball-Zweitligist geht nach dem dritten Erfolg in Serie als Zweiter in die Weihnachtspause.

von Hanno Bode

Der HSV präsentierte sich nach den beiden fußballerisch dürftigen, aber punktetechnisch erfolgreichen Vorstellungen bei Darmstadt 98 (2:1) und gegen den SV Sandhausen (4:0) im Wildparkstadion spielersich stark verbessert. Besonders Bakery Jatta trumpfte bei seinem erst dritten Startelf-Einsatz in dieser Saison im ersten Abschnitt stark auf. Bereits nach 180 Sekunden brachte der Linksaußen die Gäste nach einem unwiderstehlichen Solo mit einem präzisen Linksschuss aus 18 Metern in Front. Zwei Minuten später scheiterte der 22-Jährige an KSC-Keeper Marius Gersbeck, bevor er kurz danach Jeremy Dudziak perfekt in Szene setzte. Bitter für den Vorlagengeber und die Hamburger, dass der Allrounder freistehend den Ball über die Latte zimmerte (6.).

Vagnoman rutscht aus, Hofmann gleicht aus

Die Elf von Coach Daniel Thioune hätte nach sechs Minuten mit 3:0 führen können, zumindest aber 2:0 vorn liegen müssen. Stattdessen kassierten die Hanseaten bald darauf den Ausgleich durch den von ihnen umworbenen Philipp Hofmann. Nachdem Rechtsverteidiger Josha Vagnoman auf dem tiefen Geläuf ausgerutscht war, schalteten die Hausherren blitzschnell um und brachten den baumlangen Angreifer in Abschlussposition. Der frühere Braunschweiger bezwang Keeper Sven Ulreich im Karlsruher Dauerregen mit einem trockenen Flachschuss (14.).

Terodde scheitert am Pfosten

Der HSV blieb trotz des zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleichs stabil und initiierte weitere ansprechende Angriffe. Doch weder Top-Torjäger Simon Terodde (20./Pfosten) noch Khaled Narey, der per Kopf an Gersbeck scheiterte (26.), verwerteten ihre guten Chancen. Auf der Gegenseite stellten Hofmann, Werder-Bremen-Leihgabe Benjamin Goller sowie Malik Batmaz die Hamburger Abwehr ein paar Mal vor schwierige Aufgaben. Die besseren Gelegenheiten hatte im ersten Abschnitt jedoch das Thioune-Team, sodass der Coach mit dem Halbzeitstand nicht zufrieden sein konnte.

Terodde sorgt in Überzahl für Entscheidung

Auch nach der Pause duellierten sich beide Mannschaften trotz der schwierigen Platzverhältnisse auf gutem fußballerischen Niveau. Der KSC war dabei zunächst ein wenig zielstrebiger, besaß jedoch keine klaren Gelegenheiten zur Führung. Der HSV hatte seine erste nennenswerte Möglichkeit in Durchgang zwei durch Vagnoman, der nach einer feinen Kombination aber nicht genau genug Maß nahm (62.).

Die Partie plätscherte - wie der Regen - hernach so ein wenig vor sich hin, bis Karlsruhes Linksverteidiger Philip Heise von Schiedsrichter Christof Günsch (Berlin) mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde (77.). Die Hamburger benötigten nur fünf Minuten, um ihre Überzahl in Zählbares umzumünzen. Dann flankte der eingewechselte Sonny Kittel auf Terodde, der per Direktabnahme erfolgreich war. Der 14. Saisontreffer des Angreifers war gleichbedeutend mit der Entscheidung. Allerdings hatte Hofmann kurz vor Schluss noch die Ausgleichschance - Ulreich verhinderte per Brust das 2:2 (90.+3.).

13.Spieltag, 21.12.2020 20:30 Uhr Karlsruher SC 1 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Jatta (3.) 1 :1 P. Hofmann (14.) 1: 2 Terodde (82.)

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Bormuth (86. Gueye), Kobald, Heise - J. Gondorf, Wanitzek, Goller, Lorenz (79. Carlson) - Batmaz (76. Fröde), P. Hofmann

Hamburger SV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Heyer, Gyamerah - Gjasula (74. Onana), Dudziak (90.+2 Wood), Kinsombi (88. G. Jung) - Narey (75. Kittel), Terodde, Jatta

