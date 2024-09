FC St. Pauli feiert ersten Bundesliga-Sieg seit dem Stadtderby 2011 Stand: 28.09.2024 17:26 Uhr Der FC St. Pauli hat am fünften Spieltag der Bundesliga-Saison seinen ersten Sieg gefeiert. Beim 3:0-Erfolg beim SC Freiburg klappte für die Kiezkicker fast alles, die damit eine sehr lange Durststrecke beendeten.

von Florian Neuhauss

Es ist die alte Geschichte: Nach dem 1:0-Sieg im Volksparkstadion am 16. Februar 2011 gewann St. Pauli kein Spiel mehr und stieg am Ende sang- und klanglos aus der Bundesliga ab. In diesem Jahr kehrten die Norddeutschen nun zurück. Saisonübergreifend waren es nunmehr 16 Bundesliga-Spiele ohne Dreier. Es war also höchste Zeit.

Und ausgerechnet die Aufstiegshelden Elias Saad und Oladapo Afolayan, die unter dem neuen Trainer Alexander Blessin zu Saisonbeginn nicht gefragt gewesen waren, sorgten nun im mit 34.700 Zuschauern ausverkauften Freiburger Stadion für den Erfolg. Den Rest erledigte der bestens aufgelegte Torhüter Nikola Vasilj.

Saad sorgt für den perfekten Start

Die Partie in Freiburg war sehr gemächlich losgegangen. Die erste Chance hatte bis zur zwölften Minute auf sich warten lassen - aber die hatte St. Pauli sofort genutzt. Saad war bei Abstimmungsproblemen in der Abwehr des SCF hellwach, stand plötzlich frei vor dem Tor und zeigte vor Noah Atubolu keine Nerven. Das 1:0 bedeutete die erste Führung des Aufsteigers in dieser Saison. Die Freiburger hingegen lagen im dritten Heimspiel zum dritten Mal hinten.

Die Hausherren brauchten einen Freistoß, um erstmals Gefahr zu erzeugen: Nach Foul von Johannes Eggestein an seinem Bruder Maximilian prüfte Vincenzo Grifo Vasilj mit einem Aufsetzer, der Keeper war aber auf dem Posten (16.). Und St. Pauli machte dem Gegner weiter das Leben schwer. Die Gäste igelten sich teilweise mit zehn Mann am Sechzehner ein - nicht schön, aber erfolgreich. Ganz anders in der 35. Minute, als Eric Smith zum Freistoß antrat und sein Schlenzer an die Latte klatschte.

Vasilj hält Elfmeter, Afolayan erhöht auf 2:0

Kurz darauf wurde allerdings das Spiel unterbrochen - Videobeweis. Matthias Ginter war nach einem Halten von Karol Mets zu Boden gegangen. Elfmeter! Aber Vasilj hielt den nicht besonders gut geschossenen Elfmeter von Grifo ohne Probleme (41.). Der Bosnier hatte zuvor schon stark gegen Ritsu Doan pariert (39.).

Und aus Sicht der Hamburger wurde es noch besser: Die Hereingabe des Ex-Freiburgers Philipp Treu wurde abgefälscht, Saad trat über den Ball, der dadurch bei Afolayan landete. Der Rechtsaußen konnte sich das Spielgerät ungestört zurechtlegen und zum 2:0 einschießen. St. Pauli hatte vor der Pause nur 29 Prozent Ballbesitz und doch (fast) alles richtig gemacht.

VAR kassiert Freiburg-Tor, Saad macht alles klar

Am Spielgeschehen änderte sich auch nach der Pause nichts. Den Freiburgern fiel aus dem Spiel heraus einfach nichts ein gegen die konzentrierte Abwehr der Norddeutschen. Aber da waren ja noch die Standards: Und in der 63. Minute lag der Ball nach einem Kopfball von Philipp Lienhart tatsächlich im Tor. Doch es folgte ein zweiminütiger Videobeweis, der dem Treffer wegen Abseits die Anerkennung verwehrte.

Und wenig später war alles klar. Saad dribbelte in der eigenen Hälfte los und bekam nur Geleitschutz. Im Sechzehner angekommen schoss der tunesische Nationalspieler und Atubolu boxte sich den nicht besonders scharf geschossenen Ball ins eigene Netz (73.). 3:0 - Deckel drauf. Denn auch der zweite Freiburger Treffer zählte wegen Abseits nicht (84.). Es folgte nur noch großer Hamburger Jubel.

