2. Liga: Hannover 96 greift in Kaiserslautern nach der Spitze Stand: 05.10.2023 15:29 Uhr Für mindestens eine Nacht kann Hannover 96 auf Platz eins der 2. Liga springen. Dafür muss am Freitagabend aber ein Sieg beim 1. FC Kaiserslautern her. 96-Coach Stefan Leitl erwartet auf dem gefürchteten Betzenberg eine gewaltige Aufgabe.

Die Pfälzer hätten schon im vergangenen Jahr "eine gute Saison gespielt" und mit den jüngsten Transfers dokumentiert, "wo man hinwill", sagte Leitl am Donnerstag. Für den 96-Coach zählt der kommende Gegner zu den Mannschaften, "die sicherlich um den Aufstieg spielen" können.

Aber der 46-Jährige gibt sich vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) selbstbewusst. Schließlich sind seine Hannoveraner seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und erzielten dabei 13 Treffer. Folglich erwartet Leitl ein Topspiel: "Ich glaube, dass zwei Teams aufeinandertreffen, die momentan in einer sehr guten Verfassung sind."

Tabelle interessiert Leitl nicht

Dass 96 in der vergangenen Saison das Auftaktspiel beim damaligen Aufsteiger in der Pfalz mit 1:2 verlor, interessiert den Coach nicht mehr: "Neue Chance, neues Glück morgen Abend. Wir sind weiter als im letzten Jahr, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, dort zu punkten."

Auch an die mögliche Tabellenführung verschwendet Leitl keine Gedanken: "Es wäre ein schöner Nebeneffekt, aber es geht darum zu punkten, darum ein gutes Spiel zu zeigen und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen."

Schaub wieder im Training, Einsatz offen

Zum guten Gefühl soll wieder Louis Schaub beitragen. Der Spielmacher fiel zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Wiesbaden wegen Wadenproblemen aus, kehrte aber inzwischen ins Mannschaftstraining zurück. Sollte Schaub nicht spielen können, stünde Andreas Voglsammer bereit. Definitiv ausfallen werden weiterhin Max Besuschkow (Fersenprobleme), Max Christiansen (Rücken) und Nicolo Tresoldi (Infekt).

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Kraus, Tomiak - Zimmer, Niehues, Raschl, Puchacz - Ritter - Tachie, Ache

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - Kunze, Leopold - Schaub, Teuchert - Nielsen

