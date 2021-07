1:4-Pleite in Lyon - Wolfsburgs zweiter Anzug passt noch nicht Stand: 18.07.2021 10:25 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wartet unter seinem neuen Coach Mark van Bommel weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Auch das dritte Testspiel nach dem Amtsantritt des Niederländers ging verloren.

Nach der 0:3-Pleite gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock sowie dem 0:1 gegen dessen Ligarivalen Holstein Kiel kassierte der Champions-League-Teilnehmer am Samstagabend beim französischen Top-Team Olympique Lyon eine 1:4 (1:2)-Niederlage. Die Niedersachsen erhielten dabei vor 8.000 Zuschauern im Groupama Stadium eine Lehrstunde in Sachen Cleverness. "Uns sind zu viele individuelle Fehler unterlaufen, deswegen haben wir vier Gegentreffer kassiert", resümierte van Bommel nach dem Duell mit dem Tabellenvierten der Vorsaison der Ligue 1.

AUDIO: Mark van Bommel: Ruhiger und nur ein bisschen böse (2 Min) Mark van Bommel: Ruhiger und nur ein bisschen böse (2 Min)

Wolfsburg in Lyon ohne zwölf Spieler

Der 44 Jahre alte Fußballlehrer muss derzeit allerdings auch noch unter erschwerten Bedingungen arbeiten. In den Europameisterschafts-Teilnehmern Wout Weghorst, Xaver Schlager, Pavao Pervan, Admir Mehmedi, Kevin Mbabu, Josip Brekalo, Olympia-Fahrer Maximilian Arnold, den angeschlagenen Ridle Baku, Omar Marmoush und Aster Vranckx sowie den erst am Freitag verpflichteten Sebastiaan Bornauw und Lukas Nmecha fehlten van Bommel in Lyon ein Dutzend Spieler.

Ginczek erzielt Anschlusstreffer

Seine Startelf bestand dennoch ausschließlich aus arrivierten Kräften. Erst in der 76. Minute wechselte der Coach unter anderem in dem 18-jährigen Marcel Beifus einige Nachwuchsakteure ein. Zu diesem Zeitpunkt lag der VfL mit 1:3 in Rückstand. Toko Ekambi (8., 55.) und Moussa Dembele (29.) hatten für Olympique getroffen, Daniel Ginczek war für die "Wölfe" erfolgreich gewesen (30.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Eli Wissa per Strafstoß (82.).

Van Bommel: "Haben nicht schlecht gespielt"

Trotz der hohen Niederlage gegen die von seinem Landsmann Perer Bosz trainierten Franzosen sah van Bommel auch positive Ansätze bei seinem neuen Team. "Das Ergebnis ist natürlich nicht schön, weil man immer lieber gewinnt. Ich denke aber, wir haben nicht schlecht gespielt. Es war phasenweise so, wie ich es sehen möchte, wenn auch natürlich nicht über die gesamte Partie", erklärte der Niederländer.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.07.2021 | 23:03 Uhr