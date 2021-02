1:2 gegen Bochum: Die Talfahrt des VfL Osnabrück geht weiter Stand: 06.02.2021 14:53 Uhr Der VfL Osnabrück kommt den Abstiegsplätzen der Zweiten Liga immer näher. Die 1:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den VfL Bochum war bereits das sechste verlorene Spiel in Folge.

von Martin Schneider

Zumindest beendeten die Lila-Weißen durch den Freistoßtreffer von Sebastian Kerk ihre Torlos-Serie von zuvor vier Partien ohne eigenen Treffer. Gegen Bochum taten sich die Niedersachsen insgesamt gesehen trotzdem sehr schwer und sind nach der Niederlage in der Tabelle auf Rang 15 zu finden. Zwar haben die Osnabrücker noch vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, profitieren aber aktuell von Niederlagen der Konkurrenz wie der des SV Sandhausen beim FC St. Pauli oder von Braunschweigs 1:2 gegen Hannover. Nürnberg (2:1-Sieg in Darmstadt) und eben St. Pauli zogen schon an den Osnabrückern vorbei.

Osnabrück schwach bei Standards

Es ging am Sonnabend früh dahin an der Bremer Brücke - und dafür musste der spielerisch starke Tabellenzweite aus Bochum noch nicht mal das feine Besteck auspacken. Gegen Osnabrück reichten fußballerische Grundlagen wie Standardsituationen, um die Lila-Weißen aus dem Defensiv-Konzept zu bringen. Bochums Robert Zulj servierte in der 18. Minute eine Ecke von links, am ersten Pfosten war Bashkim Ajdini nach Bochums Stürmer Simon Zoller am Ball und verlängerte unglücklich ins lange Eck zum 0:1.

Und weil das so einfach war, lieferten die Gäste 18 Minuten später eine Kopie des Treffers ab: Wieder Ecke von links durch Zulj, wieder Tor. Diesmal war es jedoch kein Osnabrücker, der ins eigene Tor köpfte, sondern Bochums Anthony Losilla sprang am höchsten und traf zum 2:0.

Pech und Unvermögen beim Abschluss

Die Gastgeber erspielten sich im ersten Durchgang zwei Tormöglichkeiten, erst zielte Lukas Gugganig zu zentral (17.), dann parierte Bochums Torwart Manuel Riemann stark gegen Sebastian Müller (34.). Ansonsten kam nicht viel von den Lila-Weißen. Es fehlte der finale Pass, die zündende Idee, der Zug zum Tor. Gegen kompakte Bochumer hatten die Niedersachsen bei iegnem Ballbesitz ab Höhe der Mittellinie Probleme und wussten nie so recht, was sie mit dem Spielgerät anfangen sollen. Trainer Marco Grote gab zwar 90 Minuten lang von der Seitenlinie lautstarke Anweisungen, nur erhört wurde er nicht. Die Fragen an den Übungsleiter werden ob der sportlichen Entwicklung in den kommenden Tagen wohl zunehmen.

Kerk mit dem linken Zauberfuß

Zum Spiel der Lila-Weißen passte, dass es ein direkt verwandelter Freistoß von Kerk war, der die Torlos-Serie vorerst beendete. Sehenswert schlenzte der 26-Jährige Spezialist den Ball aus 17 Metern ins Tor (64.), die Aufholjagd der Gastgeber blieb anschließend aber aus. Aus dem Spiel heraus gelang den Osnabrückern nicht mehr viel und bei Eckbällen zoegen sie gegen kopfballstarke Bochumer den Kürzeren. So stand am Ende erneut eine knappe, aber verdiente Niederlage.

20.Spieltag, 06.02.2021 13:00 Uhr VfL Osnabrück 1 VfL Bochum 2 Tore: 0: 1 Zoller (18.) 0: 2 Losilla (36.) 1 :2 Kerk (64.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Beermann, M. Trapp, Wolze (53. K. Engel) - Gugganig (46. Blacha), U. Taffertshofer - Multhaup (46. Br. Henning), Kerk, S. Müller (82. Nik. Schmidt) - Ihorst (77. Santos)

VfL Bochum: M. Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Bockhorn (70. Pantovic), Zulj (82. Ganvoula), Holtmann (82. Chibsah) - Zoller (90.+4 Novothny)

Zuschauer:



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.02.2021 | 22:50 Uhr