1:0 in Bielefeld: Hansa Rostock feiert ersten Sieg im neuen Jahr Stand: 10.02.2023 20:22 Uhr Drittes Pflichtspiel im neuen Jahr, erster Sieg: Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge am Freitagabend mit einem 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

von Christian Görtzen

"Versenkt die Kogge - reißt das Ruder dauerhaft herum" - mit einem großen Banner hatten die Arminia-Fans auf recht heftige Weise an ihre Mannschaft appelliert, den Aufwärtstrend mit einem Sieg fortzusetzen. Doch von einem "Versenken" konnte keine Rede sein. Die Hansa-Kogge ist durch den Dreier auf der "Alm" auf dem Weg in ruhigere Gewässer im Mittelfeld der Tabelle.

Mit ihren jetzt 24 Punkten stehen die Mecklenburger nach dem 20. Spieltag etwa um vier Zähler besser da als die Ostwestfalen. Zum Matchwinner wurde Lukas Fröde mit seinem Treffer in der 52. Minute.

Hansa Rostock mit zwei Topchancen in Hälfte eins

Rostocks Trainer Patrick Glöckner hatte das Fehlen von Damian Roßbach (Gelb-Rot-Sperre) zum Anlass genommen, in der Abwehr auf eine Viererkette zu setzen. Rick van Drongelen und der in die Startelf zurückgekehrte Ryan Malone bildeten die Innenverteidigung. Der US-Amerikaner sorgte in der Anfangsphase mit seinen weiten Einwürfen auch für Beschäftigung bei der Arminia-Defensive. Richtig gefährlich wurde es aber erst etwas später - dann aber gleich richtig!

Nachdem Kai Pröger rechts in den Strafraum eingedrungen war, versetzte er dort zwei Gegenspieler und zog mit seinem linken Fuß flach ab. Bielefelds Keeper Martin Fraisl war aber schnell unten und wehrte stark ab (19.). Kurz darauf offenbarte sich ein weiteres Mal das Rostocker Dilemma. Die Norddeutschen spielen sich die Chancen gut heraus, nutzen diese aber viel zu selten - sie stellen die zweitschwächste Offensive der Liga. Van Drongelens Kopfball nach Ecke von Haris Duljevic klärten Fraisl und Lukas Klünter mit vereinten Kräften auf der Torlinie (23.).

Es hätte ganz bitter für die Hanseaten kommen kommen und sie wären sogar mit einem Rückstand in die Kabine gegangen. Auf Zuspiel des Ex-Kielers Janni Serra hätte Klünter fast für die Führung der Ostwestfalen gesorgt, sein Schuss ging aber knapp vorbei. So hieß es zur Pause 0:0.

Fröde köpft Rostock zum Sieg

Kurz nach Wiederbeginn war der Hansa-Knoten endlich gelöst. Torwart Markus Kolke avancierte zum Ideengeber - mit einem weiten Ball auf die rechte Außenbahn. Dort erlief Svante Ingelsson stark die Kugel und passte diese von der Torauslinie zurück in den Strafraum. Fröde stieg entschlossen hoch und nickte zum verdienten 1:0 für den FC Hansa ein (52.). Diese Führung geriet bald darauf durch Klünter und Masaya Okugawa in Gefahr, doch die Gäste konnten die Situation bereinigen (65.).

Bielefeld drängte natürlich in der Schlussphase auf das Gästetor. Doch Hansa brachte den knappen Vorsprung recht souverän über die Zeit. Als der Schlusspfiff erklang, gingen die Hände der Rostocker vor Freude und Erleichterung nach oben.

20.Spieltag, 10.02.2023 18:30 Uhr Arm.Bielefeld 0 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Fröde (52.)

Arm.Bielefeld: Fraisl - Ramos, Andrade, Oczipka - Klünter (79. Gebauer), Lepinjica, Vasiliadis (79. Rzatkowski), Bello (68. Hüsing) - Okugawa - Serra (56. Klos), Lasme (68. Corbeanu)

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, R. Malone, van Drongelen, Lucoqui - Dressel, Fröde - Pröger (87. Schröter), Ingelsson (79. Fröling), Duljevic (90. T. Meißner) - Verhoek

Zuschauer: 22527



