Stand: 30.09.2019 22:20 Uhr

0:4 - Hannover blamiert sich gegen Nürnberg von Hanno Bode, NDR.de

Hannover 96 muss seinen Blick in der zweiten Fußball-Bundesliga zumindest vorerst nach unten richten. Die Niedersachsen blamierten sich am Montagabend gegen den Mitabsteiger 1. FC Nürnberg bis auf die Knochen und verloren ihr Heimspiel mit 0:4 (0:3). Das Team von Coach Mirko Slomka wirkte dabei in der Vorwärtsbewegung ratlos und in der Defensive in vielen Situationen überfordert. Durch die vierte Saisonniederlage rutschten die "Roten" auf den 15. Tabellenplatz ab. Georg Margreitter (3., 83.), Hanno Behrens (26.) und Robin Hack (45.) waren für den "Club" erfolgreich.

Slomka: "Eine schockierende Erfahrung"

"Es ist für uns eine ganz bittere Erfahrung heute. Und für mich auch eine schockierende Erfahrung, weil ich die Mannschaft in der Woche komplett anders erlebt habe", sagte Slomka im NDR 2 Interview. In Anbetracht der verunsicherten und am Ende desaströsen Vorstellung seiner Equipe räumte der Trainer offen ein, dass der Aufstiegstraum "für den Augenblick erst einmal ausgeträumt" sei: "Es ist eher wie ein Albtraum."

Hannover gerät früh in Rückstand

Unter den Augen ihres früheren Coaches André Breitenreiter und des ehemaligen 96-Abwehrchefs Salif Sané wurden die Hausherren kalt erwischt. Margreitter brachte die Gäste nach nicht einmal 180 Sekunden per Stirn in Führung. Vorausgegangen waren ein Freistoß von Johannes Geis sowie eine Kopfballverlängerung von Michael Frey.

Slomka: "Die Situation ist ein Albtraum" NDR 2 - 30.09.2019 22:39 Uhr Autor/in: Brukhard Tillner Hannovers Aufstiegsambitionen haben durch das 0:4 gegen Nürnberg einen herben Dämpfer erhalten. Coach Mirko Slomka ordnete die Lage nach der Partie im NDR 2 Interview realistisch ein.







2,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Von einer Zuordnung bei den Norddeutschen war in dieser Situation nichts zu erkennen. Sowohl der Torschütze als auch der Vorlagengeber standen erstaunlich frei. Hier fehlte die ordnende Hand in der Defensive der "Roten". Ein Mann wie Sané eben. Doch den Innenverteidiger hatten die Niedersachsen im Sommer 2018 bekanntlich nicht halten können. Er wechselte zu Schalke 04. Den Abgang des Senegalesen konnte Hannover bis heute nicht kompensieren. Quasi im Gegenzug war der zweimalige Meister in diesem Sommer bei den "Knappen" wegen Cedric Teuchert vorstellig geworden. Beide Vereine einigten sich auf ein einjähriges Ausleihgeschäft. Und hätte jener Teuchert in der 19. Minute bei der besten Chance für 96 im ersten Abschnitt etwas mehr Druck hinter den Ball bekommen, vielleicht wäre alles anders gelaufen für die Gastgeber an diesem Abend. So aber konnte Keeper Christian Mathenia den harmlosen Schuss des früheren "Cluberers" (von 2009 bis 2018) mühelos parieren.

Frankes Fehler ist der vorzeitige K.o.

8.Spieltag, 30.09.2019 20:30 Uhr Hannover 96 0 1.FC Nürnberg 4 Tore: 0: 1 Margreitter (3.) 0: 2 Behrens (26.) 0: 3 Hack (45.) 0: 4 Margreitter (83.)

Hannover 96: Zieler - J. Korb (46. Weydandt), M. Franke, Anton, Albornoz - Aogo (46. Muslija), M. Stendera, Prib (66. E. Hansson), Haraguchi - Teuchert, Ducksch

1.FC Nürnberg: Mathenia - Sorg, Sörensen, Margreitter, Handwerker - Behrens, Geis, Jäger - Dovedan (84. Medeiros), Hack (87. Kerk) - Frey (90. Lohkemper)

Zuschauer: 26800



Weitere Daten zum Spiel Zieler - J. Korb (46. Weydandt), M. Franke, Anton, Albornoz - Aogo (46. Muslija), M. Stendera, Prib (66. E. Hansson), Haraguchi - Teuchert, DuckschMathenia - Sorg, Sörensen, Margreitter, Handwerker - Behrens, Geis, Jäger - Dovedan (84. Medeiros), Hack (87. Kerk) - Frey (90. Lohkemper)26800

In dieser Phase hatte 96 das Spiel unter Kontrolle. Nürnberg beschränkte sich eigentlich nur aufs Verteidigen. Umso überraschender gingen die Franken dann mit 2:0 in Führung. Nach einem harten Einsatz von Geis gegen Marc Stendera und den dadurch erfolgten Ballgewinn schalteten sie blitzschnell um und brachten über wenige Stationen Behrens in Position, der per Kopf erhöhte. Beim dritten Gegentreffer profitierten die Gäste von einem 96-Patzer. Marcel Franke fabrizierte einen Fehlpass, der zu einem Konter führte. Hack schloss ihn mit einem Schuss ins kurze Eck ab. Bereits in der Halbzeit verließ eine nicht unbeträchtliche Anzahl der Zuschauer das Stadion. Sie verpassten aus 96-Sicht: nichts. Zwar versuchte Slomka durch die Einwechslungen der Offensivkräfte Florent Muslija und Hendrik Weydandt zum Wiederanpfiff noch die Wende zu erzwingen. Doch die Angriffsbemühungen der "Roten" blieben viel zu umständlich und harmlos. Es war wie in Abschnitt eins brotlose Kunst, die Hannover zeigte. Nürnberg war bei seinen wenigen Angriffen gefährlicher und erhöhte durch Margreitter nach einem Eckstoß sogar noch auf 4:0.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 30.09.2019 | 20:00 Uhr