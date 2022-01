Stand: 05.01.2022 14:02 Uhr Zwei Corona-Fälle bei Drittligist Eintracht Braunschweig

Beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Betroffenen hatten keinen Kontakt zur Mannschaft und befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Namen nannte der Club nicht. Die ganze Mannschaft, in der es eine hundertprozentige Impfquote gebe, habe sich vorsorglich PCR-Tests unterzogen. Die Braunschweiger starten am 16. Januar bei Viktoria Berlin in die Drittliga-Restrunde. | 05.01.2021 14:00