Stand: 13.12.2021 13:49 Uhr Zverev schlägt 2022 und 2023 bei Tennisturnier in München auf

Olympiasieger Alexander Zverev schlägt auch in den kommenden beiden Jahren beim ATP-Turnier in München auf. Das gaben die Veranstalter des Sandplatz-Events am Montag bekannt. 2017 und 2018 hat der 24 Jahre alte Hamburger den Titel an der Isar bereits gewinnen können. "Ich fühle mich sehr wohl in München. Es ist ein besonderer Ort für mich und ich freue mich schon, im kommenden Jahr meinen dritten Titel anzugreifen", sagte Zverev, der 2021 insgesamt sechs Turniere gewinnen konnte. | 13.12.2021 12:25