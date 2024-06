Stand: 21.06.2024 16:45 Uhr Zverev erreicht Halbfinale von Halle

Alexander Zverev hat beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle das Halbfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils nach hartem Kampf mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 und darf damit weiter von seinem ersten Titel in Halle träumen. 2016 und 2017 hatte der gebürtige Hamburger jeweils im Endspiel verloren. Gegner in der Runde der letzten Vier ist der Pole Hubert Hurkacz. | 21.06.2024 16:44