Stand: 22.06.2024 14:52 Uhr Zverev verpasst Endspiel beim Rasenturnier in Halle

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersehnten ersten Heimsieg in Halle warten. Der French-Open-Finalist unterlag im Halbfinale des Rasenturniers in Ostwestfalen dem Polen Hubert Hurkacz mit 6:7 (2:7), 4:6 und kassierte in der Vorbereitung auf den Klassiker Wimbledon (1. bis 14. Juli) einen kleinen Dämpfer. | 22.06.2024 14:52