Medien: Ex-Werder-Sportchef Baumann wird Sportvorstand bei Schalke 04 Stand: 05.04.2025 12:25 Uhr Frank Baumann, von 2016 bis 2024 Geschäftsführer Sport bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen, wird nach übereinstimmenden Medienberichten im Sommer neuer Sportvorstand beim Zweitligisten Schalke 04.

Zuerst berichtete der "kicker" darüber. Nach dessen Informationen arbeitet der 49-Jährige schon jetzt im Hintergrund mit. Für S04 endet damit eine monatelange Suche nach einem neuen Sportvorstand.

Schalke schätze an Baumann, dass der Ex-Profi (356 Spiele für Werder, Deutscher Meister 2004) über große Erfahrung auf Funktionärsebene verfüge und in seiner Zeit bei Werder einige Höhen und Tiefen miterlebt habe. Baumann soll bei den Gelsenkirchenern nachhaltig etwas entwickeln. Es dürfte folglich auch eine Vertragsdauer von mindestens drei Jahren hinauslaufen.

Baumann wollte Auszeit von mindestens einem Jahr

Baumann hatte nach 20 Jahren bei Werder seinen Posten im Sommer 2024 abgegeben. Sein Nachfolger in Bremen wurde Clemens Fritz. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Werder für mich seit vielen Jahren viel mehr ist als ein Arbeitgeber", sagte Baumann damals und erläuterte, er habe sich "ohnehin das Ziel gesetzt, spätestens mit 50 eine Auszeit von mindestens einem Jahr zu nehmen. Zum anderen ist es nach meiner Auffassung, nach einer so langen Zeit, auch für einen Verein gut, einen Wechsel auf der Position vorzunehmen, um auch neue Impulse und Ideen zuzulassen."

Langjähriger Spieler und Funktionär in Bremen

Baumann war 1999 als Spieler aus Nürnberg an die Weser gekommen und wurde als Kapitän der Grün-Weißen deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte der gebürtige Würzburger als Assistent in die Geschäftsführung der Norddeutschen. Von 2016 an verantwortete Baumann als Geschäftsführer die sportlichen Geschicke der Bremer.

In seine Amtszeit fiel der Bundesliga-Abstieg 2021, für den viele Fans Baumann verantwortlich machten. Dennoch blieb er im Amt und sorgte mit dafür, dass die Bremer nach nur einem Jahr den Wiederaufstieg schafften.

