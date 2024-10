Stand: 20.10.2024 11:42 Uhr Zverev bremst: "Voll fit" erst wieder in Australien

Tennis-Profi Alexander Zverev erwartet nach seiner Lungenentzündung in diesem Jahr keine vollständige Genesung. "Nein, das wird wirklich eine Zeit dauern, man muss die richtigen Medikamente zu sich nehmen, die Lunge säubern, das ist keine Frage von ein paar Wochen", sagte der Hamburger vor dem ATP-Turnier in Wien. Er hoffe, zu Beginn der neuen Saison, "wenn ich in Australien ankomme, wieder voll fit zu sein." | Sport trotz Infekt birgt Risiken | 20.10.2024 11:42