Stand: 06.05.2025 17:48 Uhr Zverev begründet Formloch: "Ich war ausgebrannt"

Alexander Zverev hat sein Formtief mit einer gewissen Übermüdung begründet. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mental ein wenig ausgebrannt war", sagte der Hamburger Tennisprofi vor dem Auftakt beim ATP-Masters in Rom: "Tennis ist ein harter Sport, wir spielen viel, wir reisen viel, aber wir gönnen unseren Körpern und unserem Geist keine Ruhe - und ich habe das ein bisschen gebraucht." In der Ewigen Stadt geht Zverev als Titelverteidiger ins Turnier, doch zu den Favoriten zählt er nicht. Beim Masters in Madrid vor rund einer Woche scheiterte der Tokio-Olympiasieger bereits im Achtelfinale. | 06.05.2025 17:44