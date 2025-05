Stand: 05.05.2025 10:30 Uhr Zverev-Konkurrent Sinner kehrt nach Dopingsperre zurück

Das Ziel war die Weltspitze, doch nach Ablauf der Dopingsperre von Jannik Sinner liegt Alexander Zverev als Zweiter noch immer weit hinter dem Italiener. 1.645 Punkte trennen den Hamburger im neuen Ranking am Montag vom Spitzenreiter. Mit 3.695 Punkten Rückstand war Zverev vor drei Monaten in die Aufholjagd gestartet, doch seine Formkrise verhinderte die Wachablösung. Beim Masters-Turnier in Rom ist Zverev Titelverteidiger - und es geht für ihn damit um viele Punkte im Ranking. Sinner fehlte im vergangenen Jahr in Rom. | 05.05.2025 10:30