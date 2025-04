Stand: 29.04.2025 19:17 Uhr Zur 40. Auflage: Mehr Startplätze beim Hamburg-Marathon 2026

Zum Jubiläum des Hamburg-Marathons im kommenden Jahr erhöht sich die Zahl der Startplätze auf 40.000. Das haben die Veranstalter am Dienstag bekannt gegeben. Um alle Läuferinnen und Läufer auf die Strecke zu bekommen, wird zudem der Start auf 8.30 Uhr vorverlegt. Der Halbmarathon beginnt im kommenden Jahr erst am Nachmittag und wird nicht mehr an den Messehallen, sondern an der Kennedybrücke gestartet. Anmeldungen für den Jubiläumslauf sind bereits ab Mittwoch möglich. | 29.04.2025 18:11