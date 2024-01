Stand: 21.01.2024 14:58 Uhr Zeitung: Holstein Kiel vor Verpflichtung von Stürmer Bernhardsson

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht offenbar vor der Verpflichtung von Stürmer Alexander Bernhardsson vom schwedischen Club Elfsborg. Wie die schwedische Zeitung "Expressen" am Sonntag berichtete, weilt der 25-Jährige bereits zu Vertragsverhandlungen in Kiel. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss, hieß es weiter. Beide Clubs seien in Verhandlungen. Die KSV hat nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Benedikt Pichler und Fiete Arp im Angriff Bedarf. | 21.01.2024 14:57