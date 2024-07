Stand: 02.07.2024 12:27 Uhr Windsurfen: Köster und Erpenstein feiern Podiumsplätze

Deutschlands Profi-Windsurfer sorgen wieder für Furore: Der fünfmalige Weltmeister Philip Köster, der seine Wurzeln in Hamburg hat, und die Kielerin Lina Erpenstein haben beim Weltcup vor Gran Canaria Podiumsplätze belegt. Der 30-jährige Köster wurde in seinem Comeback-Jahr nach schwerer Fußverletzung in seinem Heimatrevier Dritter. Die 27-jährige Erpenstein wurde beim dritten von fünf Fünf-Sterne-Weltcups Zweite. Sie führt nach dem Podiumsplatz und ihrem Sieg zuvor in Chile das Saisonklassement in der Disziplin Wave an. | 02.07.2024 12:20