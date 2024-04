Stand: 19.04.2024 14:45 Uhr Werner vor Werder-Spiel gegen Stuttgart: "Müssen extrem wach sein"

Ole Werner hat größte Achtsamkeit bei Werder Bremen im Saisonendspurt angemahnt. "Wir haben alles in der eigenen Hand. Trotzdem müssen wir extrem wach sein", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Es sei eine "unangenehme, sehr, sehr enge Situation" und es gehe darum, "für alles gewappnet" zu sein. Werder hat in der Tabelle aktuell nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ist seit sieben Spielen sieglos. Mit Kapitän Marco Friedl, Anthony Jung und Justin Njinmah stehen ihm immerhin wieder mehr Spieler zur Auswahl. | 19.04.2024 14:45