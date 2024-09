Stand: 30.09.2024 15:27 Uhr Werder-Profi Stage in dänische Nationalmannschaft berufen

Werder-Profi Jens Stage ist einen Tag nach seinem Dreierpack gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:3) in die dänische Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler steht ebenso wie vier weitere Bundesliga-Profis im 25-Mann-Kader, mit dem Dänemarks Interims-Nationaltrainer Lars Knudsen im Oktober zu den anstehenden Nations-League-Begegnungen nach Spanien und in die Schweiz reisen will. Stage hat für sein Land vor knapp drei Jahren gegen Schottland (0:2) sein bislang einziges A-Länderspiel bestritten. | 30.09.2024 15:26