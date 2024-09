Stand: 03.09.2024 15:43 Uhr Werder-Neuzugang Köhn will sich "in der Bundesliga beweisen"

Werder Bremens Neuzugang Derrick Köhn hat sich viel vorgenmommen. "Ich will mich in der Bundesliga beweisen, da habe ich noch nicht gespielt", sagte der 25 Jahre alte Linksverteidiger. "Werder ist der richtige Verein, um alles aufzusaugen und mich weiterzuentwickeln." Köhn war erst im Februar von Fußball-Zweitligist Hannover 96 in die Türkei gewechselt und hatte bei Galatasaray einen Stammplatz. Dennoch gab der Verein den gebürtigen Hamburger ab und lieh ihn für eine Saison an Werder Bremen aus. Der Bundesligist besitzt im kommenden Sommer eine Kaufoption für Köhn. | 03.09.2024 15:15