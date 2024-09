Stand: 29.09.2024 16:07 Uhr Werder-Frauen gegen FC Bayern chancenlos

Werder Bremen hat in der Frauenfußball-Bundesliga eine klare Heimniederlage kassiert. Gegen Meister FC Bayern München, der damit seinen vierten Sieg im vierten Spiel feierte, verloren die Hanseatinnen am Sonntag glatt mit 0:4 (0:1). Nationalspielerin Lea Schüller hatte die Münchnerinnen in Hälfte eins in Führung geschossen (26.), nach Wiederanpfiff sah zwar Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir Gelb-Rot (51.), dennoch drehte der FCB auf und kam durch Georgia Stanway (71.), Pernille Harder (85.) und Jovana Damjanovic (86.) zu weiteren Treffern.