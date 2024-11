Stand: 02.11.2024 14:05 Uhr Werder-Frauen bezwingen SGS Essen

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben am 8. Spieltag der Bundesliga einen Heimsieg gefeiert. Gegen die SGS Essen gelang am Sonnabend ein 1:0 (0:0). Angreiferin Tuana Mahmoud entschied mit ihrem Tor in der 69. Minute die Partie. Die Frauen des VfL Wolfsburg empfangen am Sonntagabend den SC Freiburg. Ergebnisse und Tabelle | 02.11.2024 13:52