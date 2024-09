Stand: 16.09.2024 16:32 Uhr Werder Bremen vier bis sechs Wochen ohne Angreifer Njinmah

Werder Bremen muss vier bis sechs Wochen auf seinen Angreifer Justin Njinmah verzichten. Eine MRT-Untersuchung ergab am Montag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk bei dem 23-Jährigen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Njinmah war am Sonntag beim 2:1-Sieg der Bremer bei Mainz 05 im Strafraum gefoult worden. Marvin Ducksch verwandelte zwar den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung. Njinmah musste wegen des Fouls und den Folgen aber bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden. | 16.09.2024 16:30