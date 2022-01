Stand: 03.01.2022 13:38 Uhr Werder Bremen testet gegen Viktoria Berlin

Durch die Corona-bedingte Absage des Trainingslagers sind auch die beiden in Spanien geplanten Testspiele von Werder Bremen ausgefallen. Einen ersten Ersatzgegner hat der Fußball-Zweitligist nun in der Heimat gefunden. Am Mittwoch treten die Grün-Weißen auf "Platz 11" am Weserstadion gegen den Drittligisten Viktoria Berlin an. Zuschauer sind nicht zugelassen. | 03.01.2021 13:37