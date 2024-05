Stand: 27.05.2024 16:33 Uhr Werder Bremen holt Fußball-Nationalspielerin Amira Arfaoui

Die Schweizer Nationalspielerin Amira Arfaoui läuft in der kommenden Saison für die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Werder Bremen auf. Die Mittelfeldakteurin wechselt vom 1. FC Nürnberg an den Osterdeich, wie Werder am Montag mitteilte. Die 24-Jährige war vor ihrem Engagement in Franken auch schon für Bayer Leverkusen in Deutschlands Beletage am Ball gewesen. | 27.05.2024 16:33