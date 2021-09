Stand: 27.09.2021 16:50 Uhr Werder Bremen erwartet kein volles Stadion

Am Freitagabend steigt die Zweitliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim - das erste Spiel im deutschen Profifußball, das nach Corona wieder in einem vollen Stadion stattfinden soll. Trotz der entsprechenden Genehmigung, rechnet Werder Bremen aber nicht damit, dass alle zugelassenen 42 100 Zuschauer auch ins Weserstadion kommen werden. Das habe sowohl mit dem kurzen zeitlichen Vorlauf zu tun, als auch mit dem Termin am Freitagabend, heißt es von den Werder-Verantwortlichen. Das Spiel wird unter 2G-Bedingungen stattfinden. Zugelassen sind also ausschließlich Geimpfte und Genesene. | 27.09.2021 16:45