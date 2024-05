Stand: 27.05.2024 13:24 Uhr Werder Bremen: Trainingsstart am 8. Juli

In rund sechs Wochen beginnt für die Fußballer von Werder Bremen die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Spielzeit. Nach leistungsdiagnostischen Untersuchungen am 6./7. Juli bittet Chefcoach Ole Werner seine Mannschaft am 8. Juli (15 Uhr) zur ersten öffentlichen Einheit. Eine Woche später steht das erste Testspiel an - am 14. Juli beim künftigen Oberligisten FC Verden 04. Vom 17. bis 27. Juli holen sich die Hanseaten im Trainingslager im Zillertal (Österreich) den Feinschliff für die Saison. Zwei Testspiele sind geplant. Am 10. August tritt Werder bei Stade Rennes an. | 27.05.2024 13:23