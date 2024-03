Stand: 18.03.2024 10:54 Uhr Weltrangliste: Zverev zurück in den Top 5, Kerber mit großem Sprung

Alexander Zverev (Hamburg) ist nach seinem Viertelfinaleinzug in Indian Wells unter die Top 5 der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt, die Gewinnerin der Woche heißt aber Angelique Kerber. Nach ihren drei Siegen in der kalifornischen Wüste sprang sie um 265 Plätze. Im WTA-Ranking liegt die Kielerin nun auf Platz 342. Nach ihrer Baby-Pause ist Kerber noch nicht auf eine Spitzenplatzierung angewiesen, ihre Teilnahme an den Top-Turnieren ist garantiert. | 17.03.2024 09:04