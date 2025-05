Stand: 10.05.2025 20:20 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover im Finale

Wasserball-Bundesligist Waspo/98 Hannover hat sich für die Finalserie um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend mit 19:5 (5:2, 4:0, 6:2, 4:1) gegen den OSC Potsdam durch und entschieden damit die Halbfinalserie ("Best of Three") für sich. Der Finalgegner wird zwischen den WF Spandau 04 Berlin und dem ASC Duisburg ermittelt. Spandau führt mit 1:0, das zweite Spiel findet am Sonntag statt. | 10.05.2025 20:20