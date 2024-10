Stand: 13.10.2024 09:22 Uhr Volleyballer aus Giesen besiegen Bitterfeld-Wolfen

Die Volleyballer de Grizzlys Giesen haben am Sonnabend gegen den VC Bitterfeld-Wolfen einen 3:0-Sieg eingefahren (25:8, 28:26, 25:17). Ethan Robert Camplin, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde, hatte den größten Anteil am Erfolg der Hausherren. Die Gäste konnten nach dem klar verlorenen ersten Durchgang nur im zweiten Satz mithalten, verspielten aber eine 10:5-Führung und leisteten sich insgesamt zu viele Aufschlagfehler. Außerdem fehlte es den Bitterfeldern an Durchschlagskraft im Angriff. | 13.10.2024 09:04