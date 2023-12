Stand: 06.12.2023 22:18 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg scheitert im Pokal-Halbfinale

Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind im Pokal-Halbfinale ausgeschieden. Nach einem 2:3 (20:25, 25:21, 19:25, 25:16, 11:15) gegen Titelverteidiger Berlin Volleys war am Mittwochabend Endstation für die Niedersachsen. Berlins Gegner im Endspiel am 3. März in Mannheim sind die Volleys Herrsching. Bereits in der vergangenen Saison war Lüneburg an dem Topclub aus der Hauptstadt gescheitert, allerdings schon im Viertelfinale. | 06.12.2023 22:11