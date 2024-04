Stand: 03.04.2024 21:31 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys siegen souverän, Saison-Aus für SVG Lüneburg

Während die Giesen Grizzlys in der Volleyball-Bundesliga der Männer am Mittwochabend dem Finaleinzug ganz nahe gekommen sind, ist für die SVG Lüneburg die Saison beendet. Giesen setzte sich souverän gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:0 (27:25, 25:18, 26:24) durch und führt in der Play-off-Serie ("best of five") nun mit 2:1 Siegen. Spiel Nummer vier findet am Sonnabend in Friedrichshafen statt. Dagegen kassierte Lüneburg bei den Berlin Volleys mit einem 1:3 (22:25, 25:17, 21:25, 17:25) die dritte Niederlage im dritten Spiel und ist damit ausgeschieden. Play-offs | 03.04.2024 21:26