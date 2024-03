Wunder bleibt aus: Lüneburg verliert auch Rückspiel des CEV-Cup-Finales Stand: 19.03.2024 19:34 Uhr Das Volleyball-Wunder ist ausgeblieben: Die SVG Lüneburg hat auch das Rückspiel im CEV-Cup-Finale gegen das polnische Spitzenteam Resovia Rzeszow verloren. Die Niedersachsen zeigten bei der 0:3-Niederlage (25:27, 18:25, 22:25) aber über weite Teile der Partie eine deutlich stärkere Leistung als eine Woche zuvor.

von Tobias Knaack

Die Entscheidung fiel standesgemäß: Rzeszows Karol Klos blockte einen Angriff der Mannschaft von Trainer Stefan Hübner zum 25:18 am Ende des zweiten Satzes ins Feld. Mit der 2:0-Satzführung war nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg klar, dass den Polen der Titel nicht mehr zu nehmen sein würde - die letzte Chance der SVG, das Finale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs im "Golden Set" zu gewinnen, war dahin.

Lüneburg im Rückspiel stark verbessert

Doch die Lüneburger schlugen sich im Südosten Polens eine Woche nach der klaren Niederlage vor eigener Kulisse deutlich besser. Insbesondere im ersten Satz boten sie dem international stark besetzten Gegner einen großen Kampf: variabel im Angriff, gut im Block und stabil in der Annahme verlangten sie den Gastgebern alles ab.

VIDEO: Ines Laube: SVG Lüneburgs Co-Trainerin im Portrait (3 Min)

Dass es trotz der klaren Leistungssteierung dennoch nicht zu einem Satzgewinn, geschweige denn zum Wunder reichte, lag schlicht am Mehr an Erfahrung und Klasse des siebenmaligen polnischen Meisters in den entscheidenden Situationen.

Rzeszows Klasse setzt sich durch

So auch im ersten Satz, den Rzeszow erst in der Verlängerung für sich entscheiden konnten. Wie schon im Hinspiel waren die Lüneburger zu Beginn direkt drin in der Partie. Der Unterschied: Sie blieben es - und nicht nur das. Zweitweise führte die SVG mit drei Punkten (18:15) und hatte beim Stand von 24:23 bei eigener Angabe Satzball. Die Gastgeber aber spielten in dieser Phase ihre Klasse aus, wurden in Annahme und Block nochmal besser und sicherten sich mit 27:25 den ersten Durchgang.

So nah waren die Lüneburger im Hinspiel zu keiner Phase an einem Satzgewinn gewesen. Ließen sie sich vom knappen Ausgang in Satz eins beeindrucken? Zunächst nicht. Wieder erspielten sie sich eine Drei-Punkte-Führung (9:6). Doch mit vier Punkten in Folge holten sich die Gastgeber die Führung und zogen unaufhaltsam davon. Mit Block, Ass und Block stellten sie auf 22:16. Den aufopferungsvoll kämpfenden Lüneburgern war der Zahn gezogen, die Halle in Rzeszow stand geschlossen - und Klos machte mit einem weiteren Block den Deckel drauf.

SVG kann sich auf Playoffs konzentrieren

Der dritte Satz (22:25) wurde somit zum Schaulaufen. Beide Trainer wechselten fleißig durch - doch auch mit neuem Personal blieb den "LüneHünen" ein Satzgewinn in diesem Finale verwehrt. Das Hübner-Team kann sich nun auf die Playoffs in der Bundesliga konzentrieren: Am Sonnabend (18 Uhr) steht das zweite Spiel gegen Herrsching an. Die erste Partie hatte die SVG 3:1 gewonnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Volleyball