Stand: 14.07.2024 18:45 Uhr Vielseitigkeitsreiterin Auffarth feiert Sieg bei Spring-Spezialisten

Der Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth ist ein unerwarteter Sieg bei den Spring-Spezialisten gelungen. Die 37-Jährige aus Ganderkesee gewann am Sonntag im schwedischen Falsterbo den Großen Preis. Beim Höhepunkt des Nationenpreis-Turniers ritt Auffarth mit ihrem Pferd Quirici im Stechen schneller als der Ire Cian O'Connor mit Fancy. Für den ersten Erfolg in einem solch schweren Springen erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 101.838 Euro. | 14.07.2024 18:44