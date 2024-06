Stand: 19.06.2024 12:12 Uhr VfL Osnabrück verpflichtet Niederländer Zwarts

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Joël Zwarts unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Offensivspieler hat zuletzt das Trikot des TSV 1860 München getragen. "Joel hat viele Fähigkeiten, um unser Offensivspiel zu verbessern", so VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Niederländer sechs Tore in 21 Spielen in der Dritten Liga. Der in Rotterdam geborene Zwarts wurde im Nachwuchsbereich von Excelsior Rotterdam ausgebildet. Wechselbörse | 19.06.2024 12:10