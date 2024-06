Stand: 18.06.2024 19:42 Uhr VfL Osnabrück holt Offensivspieler Mulaj aus der Schweiz

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Offensivspieler Liridon Mulaj verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekanntgaben, kommt der 25-jährige Schweizer für die linke Offensivseite. Zuletzt stand er seit der Saison 2022/2023 beim FC Stade-Lausanne-Ouchy unter Vertrag. Zuvor hatte er bei Neuchâtel Xamax, dem FC Winterthur und dem SC Kriens gespielt. Im vergangenen Jahr absolvierte er 31 Spiele (fünf Tore) in der Super League, der höchsten Liga in der Schweiz. Insgesamt kommt er dort auf 43 Begegnungen. Wechselbörse 3. Liga | 18.06.2024 19:35