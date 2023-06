Stand: 06.06.2023 16:12 Uhr VfL Osnabrück holt Offensivspieler Makridis aus Regensburg

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verstärkt sich in der Offensive: Charalambos Makridis, zuletzt bei Jahn Regensburg unter Vertrag, wechselt ablösefrei an die Bremer Brücke. Der 26-Jährige mit dem Spitznamen "Babis" traf in der abgelaufenen Saison in 25 Einsätzen dreimal und bereitete zwei weitere Tore vor. "Er ist flexibel auf beiden offensiven Außenbahnen einsetzbar, kann aber auch das Zentrum besetzen und wird die Zweitligaerfahrung in unserem Kader erhöhen", sagte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Der Deutsch-Grieche Makridis spielte bislang 73 Mal in der Zweiten Liga. | 06.06.2023 17:08