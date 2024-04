Stand: 17.04.2024 09:49 Uhr VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig mit Sondertrikot

Die Fußballer des VfL Osnabrück werden anlässlich des 125. Vereinsjubiläums im Zweitligaspiel am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Eintracht Braunschweig in einem Sondertrikot auflaufen. Das Outfit orientiert sich an historischen Vorlagen: Lilafarbene Trikots mit abgesetztem weißen Kragen und auf der Brust das Wappen der Stadt. Dazu weiße Hosen und schwarze Stutzen. Die Schrift der Zahlen und Spielernamen entspricht der Typografie der 1920er-Jahre (auch wenn damals weder Nummern noch Namen auf den Trikots waren). | 17.04.2024 09:46